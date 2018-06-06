بدر بن سلطان استقبل الدكتور الغامدي بمناسبة تكليفه مديراً لتعليم الجوف

جوف - عبدالعزيز الحموان :
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير الدكتور عيد الحيسوني ، يرافقه الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للتعليم بمنطقة الجوف .
وتمنى الأمير بدر بن سلطان التوفيق والسداد للدكتور الغامدي فيما كلف به والنهوض بمستوى التعليم في المنطقة، في ظل اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” ..
وأعرب مدير تعليم الجوف عن شكره لسمو أمير المنطقة على حسن الاستقبال والدعم سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن.