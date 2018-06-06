أمير الجوف يرأس لجنة الدفاع المدني ويؤكد على تفعيل أنظمة السلامة

جوف - سكاكا :
وقال المنسق الإعلامي في الإمارة عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن سمو أمير المنطقة بحث خلال الاجتماع الحلول لمعالجه المزارع المهجورة داخل المدن والأحياء السكنية.
كما تمت مناقشة وجود مستودعات التخزين داخل المدن والعمل على المعالجة الفورية لها.
وأضاف أن الاجتماع استعرض الخطوات الخاصة بمعالجه المباني الآيلة للسقوط بشكل سريع وتطبيق اللائحة من قبل الأمانة، وبحث فتح فرع أو مكتب للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمنطقة .
وأوضح المنسق الإعلامي أن سمو أمير المنطقة أكد في ختام الاجتماع المعالجة اللازمة والتفعيل للأنظمة والتعليمات بما يكفل توفير السلامة للجميع.