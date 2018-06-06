وكيل إمارة الجوف كرم 146 حافظ وحافظة لكتاب الله في بشراكم

الجوف -عبدالعزيز الحموان :
بحضور وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري احتفلت جمعية بشراكم لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف ليلة البارحة بختام برنامج “عاكف” وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا. وقد بدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد الله بن سبيل الرشيدي كلمة رحب فيها بوكيل الإمارة والحضور في هذا حفل ختام برنامج ” عاكف ” الذي يقام كل عام ويستمر لمدة شهراً كاملاً، حيث استطاع عدد من الطلاب من إتمام حفظ كتاب الله ، فيما تفاوت حفظ باقي الطلاب من عشرة أجزاء فما فوق، داعياً الله أن ينفع بعلمهم وبما علمهم إنه سميع مجيب . كما استعرض بعض برامج وأنشطة الجمعية المتنوعة والتي تعنى كلها في كتاب الله عز وتحظى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي والعهد ومتابعة سمو أمير المنطقة حفظهم الله . وقد أعرب باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الجمعية عن فرحتهم بما تحقق لهؤلاء النخبة الذين حرصوا خلال البرنامج على حفظ كتاب الله كاملاً أو أجزاء منه . كما أعرب الشيخ الرشيدي عن شكره وتقديره لوكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد الشمري على حضوره للحفل الختامي وتشجيعه لأبنائنا الطلاب، داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ، وحسنات كل من ساهم ودعم الجمعية . بعد ذلك استمع الحضور لنماذج من تلاوات الطلاب ، ومشاهدة عرضاً مرئياً عن الجمعية وأنشطتها . ثم كرم وكيل الإمارة الجهات الداعمة، وسلم 146 طالباً وطالبة من حفاظ كتاب الله جوائزهم التشجيعية والهدايا التذكارية، داعياً الله لهم بالتوفيق والسداد ومواصلة هذه الجهود في ظل ما تحظى بها جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من دعم وعناية من ولاة أمرنا في هذه البلاد الطاهرة . وفي نهاية الحفل تسلم وكيل الإمارة درعاً تذكارياً بهذه المناسبة، التي حضرها عدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلاب .