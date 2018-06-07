أمير الجوف يفتتح مقر جمعية تواد للتنمية الأسرية

الجوف -عبدالعزيز الحموان :
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم مقر جمعية تواد للتنمية الأسرية بمدينة سكاكا . وفور وصول سموه مقر الجمعية قص شريط الإفتتاح إيذاناً بانطلاق أعمالها ، ثم تجول سموه داخل المقر مستمعاً إلى شرحا عن أقسام الجمعية . ثم افتتح الأمير بدر بن سلطان قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز – رحمه الله – للتدريب ، وافتتح سموه مكتب تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 للجمعيات الخيرية . بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم القى نائب رئيس الجمعية الأستاذ خالد بن سعود البادي كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الجوف ، مبيناً الجمعية قدمت العديد من البرامج الرعوية التي استفاد منها قرابة 10,000 مستفيد، وإقامة ثلاثة زواجات جماعية استفاد منها 500 شاب و فتاة. وأبان البادي أنه في عام 1436هــ تم تغيير مسمى الجمعية إلى ” جمعية تواد للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف” لينتقل نشاطها من الرعوية إلى التنموية ، و تمثلت أهم أهدافها في ” صناعة أسرة مستقرة ومتماسكة و واعية وقادرة على مواجهة التحديات،حيث قدمت الجمعية حتى هذه اللحظة لـ16,294 مستفيد، 137 برنامجا ، في 13 مجالا تنمويا، و بواقع 2,168 ساعة برامجية ، كما قدمت 1,056 استشارة أسرية وزوجية. بعدها شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن إنجازات واهداف الجمعية والتي تحظى كغيرها من الجمعيات الاجتماعية والخيرية بدعم سخي من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله” لكي تتمكن من تقديم خدماتها للمقبلين على الزواج من الشباب والشابات وتأهيلهم من خلال إقامة الدورات قبل الزواج . وتسلم سمو الأمير بدر بن سلطان من نائب رئيس الجمعية الرئاسة الفخرية للجمعية ، كما تسلم درعاً تذكاريا بهذه المناسبة . وفي الختام التقطت الصورة التذكارية مع سموه .