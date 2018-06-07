اختتام مسابقة مشاة ودراجتي الجوف بإفطار جماعي

الجوف -زايد اللاحم :
أقام فريق مشاة الجوف ودراجتي الجوف مسابقة للمشاة والدراجات لقطع مسافة 100 كم مشياً أو 600 كم على الدراجة بمشاركة أكثر من 50 متسابقاً. هذا وامتدت المسابقة من أول أيام شهر رمضان وتم اختتامها هذا اليوم 20/9/1439 بافطار جماعي جمع الفريقين والمحبين لهم والرعاة الاكارم. من جانبه أوضح قائد الفريقين أحمد بن سعودالعليان ان هذه المسابقة تهدف لنشر ثقافة المشي والدراجة بالمجتمع الجوفي للوصول لمجتمع صحي رياضي وفي ختام المسابقة قدّم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الجوف للخدمات الصحية الأستاذ محمد بن إبراهيم العويقيل جوائز نقدية بقيمة 8400 مقدمة من الجمعية للمراكز الأولى بالإضافة الى جوائز عينية عبارة عن 10 ساعات رياضية مقدمة من متجر غيث وعدد 5 اجهزة محضر قهوة مقدمة من الكترون. الجدير بالذكر أن المسابقة برعاية كل من جمعية الجوف للخدمات الصحية الراعي الماسي ومتجر غيث الراعي الذهبي والكترون الراعي الفضي.