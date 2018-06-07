البحر الأحمر بطلا لدورة رؤية وطن بالأضارع لعام ١٤٣٩هـ

الجوف - الأضارع - قبيّل الشمري :
إختتمت مساء أمس الإربعاء ٢٢ رمضان ١٤٣٩هـ دورة رؤية وطن الرمضانية التي يشرف على تنظيمها نادي مدرسة الحي بإبتدائية الأضارع وبدعم من بلدية أبوعجرم بحضور رئيس مركز الأضارع ناصر سعود السهلي ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالجوف مرزوق العنزي ومدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الجوف الاستاذ خالد العبيدالله ومدراء الإدارات الحكومية والجماهير الرياضية بفوز فريق البحر الأحمر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لفريق الطاقة المتجددة وبعد نهاية المباراة كرمت اللجنة المنظمة الرعاة والداعمين واللجان العاملة في الدورة. وحصل على كأس أفضل حارس بالدورة اللاعب عبدالمجيد سعيد الشمري كما حصل على كأس أفضل لاعب واعد اللاعب عاشق فايز الشمري فيما حصل فريق بوابة الدرعية على كأس الفريق المثالي وتم تكريم حكام المباراة الحكم صلاح جزاء للساحة ومساعدية الحكم عبدالرحمن النصيري والحكم مازن الرويلي والحكم ممدوح الرويلي وتسلم فريق الطاقة المتجددة الميداليات الفضية وجائزة المركز الثاني فيما سلم رئيس مركز الأضارع ناصر السهلي الكأس والميداليات الذهبية لأفراد فريق البحر الأحمر الحاصل على المركز الأول في هذه الدورة. وفي ختام هذه الدورة قدم مدير نادي مدرسة الحي بإبتدائية الأضارع الأستاذ طراد سالم الشمري رئيس اللجنة المنظمة لهذه الدورة الشكر والتقدير لبلدية أبوعجرم ممثلة برئيسها المهندس مشعل الحسن على دعمه لهذه الدورة مقدما التهنئة للجميع بنجاح هذه الدورة وشاكرا المسئولين والضيوف والجماهير على حضورهم وتشريفهم ختام هذه الدورة.