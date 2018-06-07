بلدي الجوف يعقد اجتماعه التاسع والعشرين و يتخذ عددًا من القرارات

الجوف -سكاكا:
عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة الجوف اجتماعه التاسع والعشرين ؛ برئاسة رئيس المجلس الدكتور دخيل الله بن تركي الشمدين وحضور أعضاء المجلس البلدي. وفي بداية الاجتماع دعا الشمدين الله سبحانه و تعالى أن يعين الجميع على القيام و الصيام ، و أن سائر الأعمال ، وأن يجعله شهر نصر و تمكين وأن ينصر جنودنا البواسل على الحدود . بعدها ناقش المجلس عددًا من الأمور المجدولة ضمن جدول الأعمال و التي جاءت على النحو التالي: تقرير وطلبات لجان احتياجات الأحياء المرفوعة للأمانة ، وأوصى المجلس بأن يتم متابعة تنفيذها والرفع للمجلس بما توصلت اليه. أطلع المجلس الاعضاء على خطاب الأمانة بشأن تزويد المجلس بالخطة التنفيذية لكل مشروع معتمد في الميزانية، إحالتها للجنة المشاريع بالمجلس لمتابعة تنفيذها . كما ناقش المجلس معاناة المواطنين مع المسلخ وضرورة إيجاد نقاط ذبح في بقية أنحاء المدينة وكذلك التشديد على المستثمر بنقطة ذبح قارا بالبدء في التنفيذ وسرعة التشغيل وفِي حال تعثر المستثمر يطبق في حقه الأنظمة والتعليمات . وناقش المجلس أيضًا الطلب المقدم من أحد المستثمرين رغبته بإقامة نقطة ذبح بسوق اللحوم والأسماك ، أوصى المجلس بالموافقة وإحالة طلبه للأمانة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بنقاط الذبح . وفِي نهاية الجلسة قدم رئيس المجلس للأعضاء شكره وتقديره على جهودهم .