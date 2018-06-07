ختام بطولة الكريكت الثانية بالأضارع

الجوف - الأضارع - قبيّل الشمري :
أختتمت مساء أمس الإربعاء ٢٢ رمضان ١٤٣٩هـ بطولة الكريكت الثانية التي تنظمها بلدية أبوعجرم على ملاعب الأضارع ، حيث أنتزع فريق دومة الجندل كأس البطولة والميداليات الذهبية بعد تغلبه على فريق طبرجل بنتيجة ١٣٠ نقطة مقابل ٨٠ نقطة لفريق طبرجل وقد سلم رئيس مركز الأضارع الأستاذ ناصر سعود السهلي فريق دومة الجندل كأس المركز الأول والميداليات الذهبية فيما تسلم فريق طبرجل الميداليات الفضية. وتقام هذه المسابقة للعام الثاني على التوالي بمركز الأضارع وتعتبر الأولى من نوعها في المنطقة وقد قدم أفراد الجالية الباكستانية والبنقالية شكرهم لرئيس بلدية أبوعجرم على إقامة هذه البطولة التي تظهر مدى التعاون بين المسؤولين والمواطنين والعمالة من الجاليات الاسلامية في بلديات المنطقة.