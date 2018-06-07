جستن الجوف تختتم فعالياتها و أنشطتها

الجوف -سكاكا:
اخُتتمت مؤخرا فعاليات وأنشطة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) فرع الجوف للعام الجامعي 1438/ 1439هـ. حيث نفذت سبعة أنشطة خدمة للميدان التربوي في المنطقة. هذا و أفاد الدكتور محمد بن فاهد السرحاني المدير التنفيذي لفرع جستن في الجوف، بأن ورش العمل التي قدمتها جستن فرع الجوف لهذا العام استفاد منها 217 مستفيد و مستفيدة ، حيث تنوعت الفئات المستفيدة من الفعاليات والأنشطة ما بين طلبة الدراسات العليا والمهتمين في البحث العلمي ، بالإضافة إلى المعلمين والمعلمات و رواد النشاط الطلابي و المرشدين ، مقدرًا حجم الدعم الذي يحظى به فرع الجمعية من قبل معالي مدير جامعة الجوف الأستاذ الدكتور إسماعيل بن محمد البشري و وكيل الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي الأستاذ الدكتور نجم بن مسفر الحصيني، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع .