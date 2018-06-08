“أمانة الجوف ” تنفذ 311 جولة تفتيشية وتغلق 30 منشأة غذائية في أسبوع

جوف - سكاكا :
ضمن حملة #غذاؤكم_أمانة والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال شهر رمضان، أسفرت جهود أمانة منطقة الجوف الرقابية على المنشآت الغذائية عن إغلاق 30 منشأة مخالفة خلال الأسبوع الثالث للحملة .
وأوضح وكيل الامين للخدمات الدكتور ثامر بن مسلم الشراري بأن الأمانة نفذت خلال الأسبوع الثالث من الشهر المبارك 311 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية ، نتج عنها اغلاق 30 منشأة تجارية وإنذار ومخالفة 196 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، شملت مطاعم ومطابخ وكافتيريات وتموينات، إلى جانب محلات بيع اللحوم ، كما أسفرت الحملات الرقابية عن رصد وضبط مواقع مجهولة تُمارس نشاط إعداد وتحضير الأطعمة بدون رخص نظامية ونتج عن ذلك إتلاف أكثر من 490 كيلو من الأغذية الفاسدة خلال الأيام الماضية.
وأضاف انه تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد كبير من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلاً عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة اشتراطات المباني والإنشاءات وغيرها من المخالفات.