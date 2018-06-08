تعرف على سيرته الذاتية

جوف - عبدالعزيز الحموان :
رفع الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بمنطقة الجوف، شكره وتقديرة لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة الجوف، بعد صدور قرار سموه بتكليفه رئيساً لنادي الفروسية بالمنطقة .
وعبر الدكتور السمرين، عن إعتزازه بثقة سموه بتشريفه تولي إدارة الميدان مؤكداً أنه سيكون عند حسن الظن بأذن الله، وأن يحقق تطلعات سموه وطموح الملاك في الارتقاء بهذه الرياضة العريقة بالمنطقة، التي كان السمرين احد أعضاء مجلس إدارتها وأحد فرسانها .
وحاصل الدكتور السمرين على درجة البكالوريوس بامتياز في العلوم الزراعة _ جامعة الملك عبد العزيز بجدة حاصل على درجة الماجستير بامتياز في العلوم الزراعة _ جامعة الملك عبد العزيز بجدة حاصل على درجة الدكتوراه بامتياز في العلوم الزراعية _ جامعة الملك عبد العزيز بجدة.
والدكتور السمرين أحد رجال الأعمال بالمنطقة الذين لهم حضور لافت في المشاركات الاجتماعية والحراك الاقتصادي، ويتولى حالياً رئاسة مجلس الأعمال السعودي الأردني . ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج للسبائك المعدنية (سبائك). وعضو مجلس منطقة الجوف. ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية بمجلس المنطقة. وعضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية التسويقية الزراعية بالجوف. وعضو مجلس إدارة شركة نماء الجوف للتطوير والاستثمار التجاري. وعضو مجلس إدارة شركة شماليه الإعلامية. وعضو مجلس جمعية محمد عصيد ووالديه الخيرية. وعضو لجنة تحسين وتطوير المواقع بأمارة منطقة الجوف. وعضو اللجنة الرئيسية المشرفة على تقييم لجان المهرجانات والفعاليات. وعضو اللجنة العليا المشرفة على تطوير بحيرة دومة الجندل. وعضو لجنة أصدقاء البيئة بمنطقة الجوف.
كما سبق للدكتور السمرين ان عمل رئيسا مجلس الغرف السعودية. وسبقها نائب رئيس مجلس الغرف السعودية وكذلك رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالجوف. عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف. وعضو لجنة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي بمنطقة الجوف. وعضو مجلس ادارة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
وعمل الدكتور السمرين مشرف صالة حجاج بمطار الملك عبد العزيز (مكتب الوكلاء الموحد) لثلاث مواسم حج متتالية. وباحث تخطيط مساعد _ إمارة منطقة الجوف. منذ1420/2/14هـ وحتى1421/12/20هـ. مدير إدارة تنمية وتنسيق الخدمات _ إمارة منطقة الجوف. منذ1420/2/14هـ وحتى1421/12/20هـ. وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف منذ 1421هـ وحتى 1426هـ. عضو المجلس البلدي لأمانة منطقة الجوف 1426هـ حتى 1429هـ. عضو مجلس منطقة الجوف. منذ 1431هـ وحتى 1434هـ. المشرف العام على مجلة نقوش منذ 1430هـ. ومدير عام مؤسسة مدائن الجوف للمقاولات.