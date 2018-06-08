وعد باستمرار جهود ومبادرات الأمانة المخصصة للشباب

جوف - سكاكا :
في إطار جهود أمانة منطقة الجوف لخدمة المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية التي تقدمها أمانة المنطقة والبلديات التابعة .
توج أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي بحضور رئيس مركز صوير مشعان البكر و ورئيس مركز زلوم المكلف ومدراء الادارات الحكومية وعدد من قيادات الامانة والبلدية ومجلس بلدي زلوم ، فريق ( المهاجرون ) بكأس دورة بلدية زلوم الرمضانية والتي أقيمت تحت شعار #الوطن_أمانة بعد فوزه على فريق ( المجد ) بنتيجة ٢/ ١ ، وسلم الكأس للفريق الفائز والميداليات للفرق المشاركة .
بعدها كرم امين المنطقة المهندس درويش الغامدي ورئيس بلدية زلوم الاستاذ شالح الشمري المشاركين والداعمين للدورة .
وفِي تصريح صحفي للمهندس الغامدي ، أكد أن هذة الدورة الرمضانية تأتي ضمن حزمة كبيرة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها أمانة المنطقة سنوياً لقطاع الشباب والتي تهدف إلى الإرتقاء بجودة حياة الإنسان وتلبية احتياجاته، فضلاً عن أهمية هذه الأنشطة في تعزيز الترابط الاجتماعي .
ووعد المهندس الغامدي باستمرار جهود ومبادرات الأمانة المخصصة للشباب والتي لن تقتصر على المنافسات الرياضية في كرة القدم فقط ، بل تشمل أنشطة أخرى ثقافية وإبداعية والتي تتصدر استراتيجية أمانة منطقة الجوف لمواكبة رؤية المملكة 2030 .
معرباً عن شكره لرئيس بلدية زلوم الاستاذ شالح الشمري وفريق العمل المنظم لهذة الدورة الرمضانية المميزة