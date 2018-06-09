“أمانة منطقة الجوف ” : تهيئ 77 حديقة وساحة بلدية لأستقبال المتنزهين والزوار في عيد الفطر المبارك

أنهت أمانة منطقة الجوف من تجهيز وتهيئة المتنزهات والحدائق والساحات البلدية بكافة الخدمات المتميزة استعداداً لاستقبال (عيد الفطر المبارك 1439هـ) وذلك لتلبي احتياجات الأسر من المواطنين والزائرين من خلال أكثر من 77 حديقة وساحة في أحياء منطقة الجوف .
كما أنهت الأمانة تجهيزاتها لأعمال الزينة وذلك بتركيب اشكال عقود الانارة المختلفة على أعمدة الانارة بالطرق والميادين بمدينة سكاكا مما أضفت مناظر جميلة ابتهاجا بمظاهر العيد المبارك .
يأتي ذلك امتدادا لتوجيهات سعادة أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، بتقديم أفضل الخدمات لاهالي وزوار منطقة الجوف خلال فترة عيد الفطر المبارك.
واوضح مدير ادارة الحدائق والتجميل بالامانة نواف العتيبي ، أن أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة وضعت جميع هذه الحدائق والمتنزهات في جاهزية تامة استعداداً لاستقبال المرتادين خلال عيد الفطر السعيد ، ووسط تكامل الخدمات في هذة الحدائق والمنتزهات بمدينة سكاكا
” حديقة النخيل ، حديقة المحمدية ، حديقه الدراجة – حديقه الخزامى -حديقه الفيصليه- مسطحات الملك خالد-ممشى العروبة- حديقه العزيزيه ،حديقه القرعه ، ومنتزه الامير فهد بن بدر ، وحديقه جنوب الطوير ، وساحه كراج الامانة ، ومنتزه الشباب بقارا” .
فيما أنهت جميع البلديات التابعة كافة استعداداتها البلدية لاستقبال عيد الفطر المبارك، من حيث تكثيف الرقابة واعمال النظافة وتركيب عقود الزينة في الطرق والميادين ، وتهيئة كافة الحدائق والمنتزهات لاستقبال الزوار خلال عيد الفطر السعيد
ودعت أمانة منطقة الجوف كافة المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات تتعلق بصحة البيئة والخدمات الاخرى التي تقدمها الأمانة من خلال البلديات التابعة والمرتبطة والإبلاغ عبر هاتف طوارئ الأمانة 940 لاستلام البلاغات والشكاوي ومعالجتها.