الجوف -سكاكا:
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2018/06/09
2018/06/09
فنون الجوف تنظم رحلة للمصورين
سوف تقيم جمعية الثقافة والفنون بالجوف رحلة لمصوري الجوف للمحمية يوم الاربعاء 20 يونيو 2108م الموافق 6شوال حسب تقويم ام القرى
باشراف منسق لجنة التصوير الاستاذ احمد الجروان ووجهت الجمعية الدعوة للراغبين بالمشاركة بالرحلة وورشة العمل الميدانية للتسجيل علما ان الاولوية لمن يبادر بالتسجيل
وسوف يكون الانطلاق من مقر الجمعية بسكاكا في نفس اليوم المذكور في تمام الساعه الثالثة عصرا .
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