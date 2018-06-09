أمير الجوف يوجه الامارة والمحافظات والمراكز باستمرار العمل خلال إجازة العيد

الجوف -عبدالعزيز الحموان :
وجه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، إدارات وأقسام الإمارة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة إجازة عيد الفطر المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم .
وأكد سموه أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، اللذين يحرصان على كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمقيمين.
كما وجه سموه إلى ضرورة تعاون الجهات ذات العلاقة، لإنجاح الاحتفالات خلال عيد الفطر المبارك، وتهيئة الحدائق وتوفير الخدمات وتزيين الشوارع والميادين لإظهار فرحة العيد السعيد، داعيا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يوفق قادتنا لكل خير ويديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا.