اخبار منطقة الجوف > بدعمكم (تراحم ) تدخل الفرحة في قلوب الأسر المحتاجة وأطفالهم

بدعمكم (تراحم ) تدخل الفرحة في قلوب الأسر المحتاجة وأطفالهم

الأقسام :

اخبار منطقة الجوف

2018/06/10

2018/06/10


بدعمكم (تراحم ) تدخل الفرحة في قلوب الأسر المحتاجة وأطفالهم



جوف - فوزي المحيسن :

تواصل لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم ( تراحم ) بمنطقة الجوف جهودها الخيرية بهدف ادخالالفرحه والسرور في قلوب ذوي السجناء قبل عيد الفطر المبارك عندما قامت اليوم الاثنين الموافق 25 / 9 / 1439 بصرف مبالغ ماليه للأسر المحتاجه والمسجله لديها حيث تم صرف مبلغ وقدرة ( 152000) الفريال استفاد منها ولله الحمد ( 152 ) اسره بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك . رئيس لجنة تراحم الأستاذ/حمود مشعل السهيان اوضح بأنه تم صرف هذه المساعدات لتعين الأسر المحتاجه و تجهيز اطفالهمبمستلزمات عيد الفطر المبارك . وبأسم تراحم الجوف قدم السهيان الشكر والتقدير للدكتوره / فوزية الجفاليوللمزكين على توجههم الى تراحم الجوف جعل الله هذا العمل النبيل في موازين حسناتهم . كما تهيب اللجنهبالموسرين ورجال العمال والمحسنين بمد يد العون لهذه الفئه من خلال جمعية تراحم التى تفي بالألتزاماتهانحو هذه الشريحه المحتاجه من مجتمعنا .


 

طباعة خبر

(0) (0)

للمشاركة والمتابعة

المحتوى السابقالمحتوى التالي



أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مجتمع الجوف

رياضة محلية ودولية

الأخبار المصورة

اهم المحليات

مكتبة الصور

المزيد..