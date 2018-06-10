بدعمكم (تراحم ) تدخل الفرحة في قلوب الأسر المحتاجة وأطفالهم

جوف - فوزي المحيسن :
تواصل لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم ( تراحم ) بمنطقة الجوف جهودها الخيرية بهدف ادخالالفرحه والسرور في قلوب ذوي السجناء قبل عيد الفطر المبارك عندما قامت اليوم الاثنين الموافق 25 / 9 / 1439 بصرف مبالغ ماليه للأسر المحتاجه والمسجله لديها حيث تم صرف مبلغ وقدرة ( 152000) الفريال استفاد منها ولله الحمد ( 152 ) اسره بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك . رئيس لجنة تراحم الأستاذ/حمود مشعل السهيان اوضح بأنه تم صرف هذه المساعدات لتعين الأسر المحتاجه و تجهيز اطفالهمبمستلزمات عيد الفطر المبارك . وبأسم تراحم الجوف قدم السهيان الشكر والتقدير للدكتوره / فوزية الجفاليوللمزكين على توجههم الى تراحم الجوف جعل الله هذا العمل النبيل في موازين حسناتهم . كما تهيب اللجنهبالموسرين ورجال العمال والمحسنين بمد يد العون لهذه الفئه من خلال جمعية تراحم التى تفي بالألتزاماتهانحو هذه الشريحه المحتاجه من مجتمعنا .