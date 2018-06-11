بر الجوف تعلن عن استقبال الزكاة لعام 1439هـ

جوف - سكاكا :
أعلنت جمعية البر الخيرية بالجوف عن موعد بدء استقبال زكاة الفطر لهذا العام، حيث أوضحت الجمعية أن يوم الأربعاء القادم والموافق للثامن والعشرين من شهر رمضان سيكون اليوم الأول لاستقبال الزكاة وسيستمر استقبال الزكاة حتى الساعة الثانية عشر من صباح ليلة إعلان العيد، حيث سيكون هناك ثلاثة مواقع لاستقبال الزكاة الأول في السوق غرب متوسطة صلاح الدين الأيوبي والثاني في مقر الجمعية بحي المطر والثالث سيكون مقر مستودع الجمعية في حي الفيصلية وذلك تسهيلاً على المتبرعين.
وعن صرف الزكاة أوضح المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالله الخالدي بأن صرف الزكاة هذا العام سيكون بعد عيد الفطر المبارك وذلك بواسطة وكالة من مستفيدي الجمعية والذين قاموا بتوكيل الجمعية باستلام زكاتهم وحفظها لهم لحين توزيعها بعد عيد الفطر المبارك.
وقد أهاب الخالدي بالمتبرعين سرعة تقديم زكاتهم للجمعية منذ اليوم الأول لاستقبالها وعدم تأخيرها إلى ليلة إعلان العيد، سائلاً الله العلي القدير القبول من الجميع.