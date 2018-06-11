جوف - سكاكا :
أمين منطقة الجوف يتفقد مواقع احتفالات عيد الفطر
تفقد أمين منطقة الجوف وفريق العمل ، موقع فعاليات عيد الفطر لهذا العام واطلع على كامل التجهيزات المعدة ضمن مشاركات أمانة الجوف لأهالي المنطقة وزوارها في عيد الفطر المبارك، المشتملة على عديد من العروض المسرحية والفلكلور الشعبي وعروض الطيران الشرعي والأطفال وغيرها من الفعاليات.
وأكد امين المنطقة في تصريحات خلال جولته التفقدية لعدد من مواقع احتفالات أمانة الجوف بعيد الفطر المبارك بمتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وكذلك حرص الأمانة على تجديد فعاليات عيد الجوف لتلبية تطلعات أبناء المنطقة وزوارها وذلك على ضوء الخبرات التراكمية الهائلة للأمانة في إقامة احتفالات العيد وما شهدته مسيرة الاحتفالات من تطوير وتجديد حتى أصبحت تغطي جميع أرجاء مدينة سكاكا وتوفير مصادر الترفيه لكل أفراد العائلة طوال أيام العيد. مشيراً إلى التنوع الكبير في الفعاليات والمشاركات والبرامج والأنشطة الاحتفالية التراثية والرياضية والترفيهية والمسرحية .