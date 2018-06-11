جوف - سكاكا :
“أمين منطقة الجوف ” : يزور نادي العروبة ويؤكد اشراك الشباب في الفعاليات المتنوعة للامانة
نوه أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي بدور الشباب والرياضة وأهميته بالنسبة للمجتمع، وضرورة تفعيل هذا الدور من خلال مشاركة الشباب والرياضة الفاعلة بالبرامج المتنوعة في النشاطات التي تقام في منطقة الجوف ، والى الدور التكاملي بين الجهات الحكومية والمجتمع، الذي تضمنته أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تسعى إلى جعل المجتمع شريك أساسي للنجاح “نحو مجتمع حيوي” ، وهو ماتسعي له امانة منطقة الجوف باشراك المجتمع في أعمالها وخططها التطويرية وخاصة فئة الشباب ، وإقامة فعاليات شبابية بالشراكة مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة .
جاء ذلك خلال زيارة النادي حيث كان في استقباله رئيس نادي العروبة الاستاذ/ مونس بن سحم الضوي واعضاء الشوف وإدارة النادي
واطلع أمين المنطقة على كافة جوانب النادي من التطور والاستثمار والتحسين ، وناقشاً مدى الاستفادة من منشأت النادي لنقل كأس العالم لشباب المنطقة .