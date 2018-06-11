الهادي يشكر أمير الجوف لإعادة هيكلة مجلس الشباب

جوف - عبدالعزيز الحموان :
رفع أمين مجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس شباب الجوف عقب إصدار سموه قراراً بإعادة تشكيل هيكلة المجلس برئاسة سموه وسمو نائب أمير المنطقة نائباً له .
وقال الهادي أن الهيكلة الجديدة التي أصدرها سمو أمير المنطقة جاءت لتواكب تطلعات الشباب والفتيات وتطوير مهاراتهم نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تتيح العديد من الفرص للشباب.
ولفت الهادي أن الهيكلة الجديد اتاحة أيضاً الفرصة أمام شباب المحافظات لإقامة المزيد من الأنشطة وتنويع المشاركات المجتمعية، والعمل على تحقيق رغبات أبناء المحافظات .
وتطلع أن يكون عند حسن ظن سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لتحقيق التطلعات وفق ما يلقاه الشباب من دعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة .