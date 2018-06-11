جوف - سكاكا :
دعماً للأخضر
“أمانة منطقة الجوف ” : تدشن اكبر شاشة لمتابعة مباريات كأس العالم وتخصص شاشات في الحدائق للعائلات والشباب .
دشنت أمانة منطقة الجوف أكبر شاشة LED Studio عملاقة بأبعاد 5*10 بمركز الامير عبدالاله الحضاري لمتابعة بطولة كأس العالم 2018 ، دعماً للمنتخب السعودي حيث تم تخصيصها للمباريات التى تعرض في فترات الظهر .
وجهزت الامانة الشاشة بمركز الامير عبدالاله الحضاري بصالة مجهزة بتكيف مركزي ومقاعد مريحة للحضور وجهزت الامانة المركز بالمرافق المناسبة كما هيأت المكان للشباب وقسم خاص بالعائلات لمتابعة مجريات بطولة كأس العالم 2018 الحدث الرياضي الأكبر ، والتي تتزامن هذا العام مع احتفالات عيد الفطر المبارك، مما يضفي مزيدًا من التشويق ومتعة المشاهدة وسط أجواء حماسية وتشجيعية من الحضور ، وفِي الفترة المسائية خصصت أمانة منطقة الجوف ، شاشات 5*3 في حدائق مدينة سكاكا لتغطية أحداث ومباريات كأس العالم التي ستقام في روسيا 2018، للعائلات والشباب .
وقال أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي ان هذة الخطوة تأتي من خلال حرص صاحب السمو الملكي بدر بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة الجوف ، ومعالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف ال الشيخ لدعم الشباب والرياضة ومشاركة المنتخب السعودي ، وانطلاقاً من دور الامانة ومسؤوليتها الاجتماعية، وحرصا على خدمة العائلات والشباب بإيجاد متنفسات وأماكن عامة ومهيأة لهم لقضاء أوقاتهم، يتم من خلالها نقل مباريات هذا الحدث العالمي الذي ينتظره الجميع.
ووجه سعادة الامين جميع البلديات التابعة بالمنطقة بعمل شاشات في الحدائق والمنتزهات لتغطية أحداث ومباريات كأس العالم التي ستقام في روسيا 2018 ، وتهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحدث العالمي .