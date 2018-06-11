بتوجيه من أمير الجوف

جوف - سكاكا :
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ووقوف سموه الشخصي على مواقع احتفالات المنطقة بعيد الفطر المبارك، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ” أصحاب الهمم” وتمكينهم من الاحتفال بعيد الفطر المبارك والمساعدة في دمجهم مع المجتمع والمشاركة في الحياة الاجتماعية بصورة طبيعية، فقد حرصت أمانة منطقة الجوف لتوفير البيئة المناسبة “لأصحاب الهمم” وتحقيق تطلعاتهم وإدخال الفرحة والسرور في نفوسهم بما يتناسب مع هذه المناسبة السعيدة، حيث قامت أمانة المنطقة من خلال استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك بتخصيص بوابات للدخول خاصة بهم وأماكن للجلوس والاستمتاع بالفعاليات، كما تم تخصيص بعض الفقرات والألعاب التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع بما فيهم أصحاب الهمم، وستستمر هذه الفعاليات طيلة أيام العيد السعيد والتي ستقام في منتزه “جنوب قارا “.