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أمانة المنطقة تخصص أماكن وفعاليات لأصحاب الهمم للاحتفال بعيد الفطر

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اخبار منطقة الجوف

2018/06/11

2018/06/11


بتوجيه من أمير الجوف

أمانة المنطقة تخصص أماكن وفعاليات لأصحاب الهمم للاحتفال بعيد الفطر



جوف - سكاكا :


 

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