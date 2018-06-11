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أمانة الجوف تتيح جهاز لتعلم قيادة المرأة للسيارة بمنتزه جنوب قارا

الأقسام :

اخبار منطقة الجوف

2018/06/11

2018/06/11


ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك

أمانة الجوف تتيح جهاز لتعلم قيادة المرأة للسيارة بمنتزه جنوب قارا



جوف - سكاكا :


 

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