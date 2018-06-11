ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك

جوف - سكاكا :
ضمن استعداداتها لاحتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام 1439هـ وحرصاً منها لاستمتاع الجميع بهذه المناسبة السعيدة وتنوع البرامج في أيام العيد، فقد أتاحت أمانة منطقة الجوف جهاز تعلم قيادة المرأة للسيارة كما لو كنت داخل سيارة حقيقي بمميزات كبيره، وذلك بمنتزه ” جنوب قارا ” بمدينة سكاكا حيث يعمل برنامج تعليم قيادة السيارات للمبتدئات هذا على إفادة الأشخاص بشكل كبير في تعليم قيادة السيارات بسهولة ودون أي صعوبات، وهو يستخدم كجهاز تعليم القيادة الذى تستخدمه جميع مدارس تعليم قيادة السيارات أو أغلبها بشكل عام .
ويتميز هذا الجهاز بالكثير بسهولة استخدامه لجميع الفئات، حيث يستخدمه مجموعة
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