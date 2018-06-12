88 طالبا ودارسا بختام الدورة الرمضانية الثالثة بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل

جوف - دومة الجندل:
اختتمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف عصر اليوم الإثنين 27 رمضان 1439 في جامع الدريويش الدورة الرمضانية الثالثة لهذا العام 1439 .
حيث القى فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن إبراهيم الدريويش كلمة على الطلاب عن فضل القرآن وأهمية مدارسته وتدريسه ثم كرم الطلاب الدارسين الذين اجتازوا البرنامج بجوائز مالية وشهادات حيث منهم من اجتاز 5 أجزاء ومنهم من اجتاز 3 أجزاء ومنهم من اجتاز جزأين ومنهم من اجتاز جزء كما تم تكريم مشرفي الدورة ومدرسي الحلقات بشهادات وجوائز عينية .
يذكر أن البرنامج التحق به 88 دارسا وطالبا انتظموا في 6 حلقات وكانت تكلفة الدورة قرابة 35 الف ريال .
ويمكن دعم جمعية تحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل عبر التبرع بأي مبلغ بالتحويل لحساب الجمعية رقم
213608010094442
مصرف الراجحي .
ويمكن التبرع عبر رسالة هاتفية من جوالك بقيمة 12ريال شهريا لجمعية تحفيظ القرآن بدومة الجندل بالجوف
فقط أرسل الرقم 2203 للرقم5051
ولكم الأجر و الثواب .