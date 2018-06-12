نائب أمير الجوف : ولي العهد استطاع أن يجعل المملكة محط أنظار زعماء العالم

جوف - عبدالعزيز الحموان:
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة مرور عام على اختيار سموه ولياً للعهد.
وقال سموه أن هذا العام حفُل بالكثير من الإنجازات التنموية والاقتصادية والأمنية، فقد تحقق خلال تولي سموه ولاية العهد الكثير من الإنجازات على المستويين الداخلي والخارجي ، كان لها الدور البارز في المضي قدما نحو التغيير بما يتلاءم مع احتياجات الوقت الراهن ، فقد عمل سمو ولي العهد منذ أن أعلن عن رؤية المملكة 2030 على تحقيقها بما يخدم المصلحة العامة ويوفر العيش الرغيد لأبناء المملكة، والتي بدأت ترجمتها على أرض الواقع من خلال ما شاهدناه من مشاريع عملاقة وجذب العديد من الاستثمارات الخارجية .
وأضاف سموه أن سمو ولي العهد يتمتع بصفات القائد الفذ الذي يتعامل مع جميع القضايا بالحكمة والحنكة، حيث أستطاع خلال فترة وجيزه أن يجعل للمملكة مكانة متقدمة بين دول العالم، فأصبحت محط أنظار للكثير من زعماء العالم، من خلال الحراك السياسي لسمو ولي العهد بنظرته الثاقبة .
وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز أن هذا العام أُقرت فيه العديد من الأنظمة والقوانين التي رسمت خارطة الطريق للكثير من المجالات والتي تصب جميعها في مصلحة الوطن وأبنائه .
وأكد نائب أمير منطقة الجوف أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – تسعى نحو التطوير والتجديد لمواكبة النهضة التي تمر بها بلادنا الغاليه .
سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا عزها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهم الله” .