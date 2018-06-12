أمير منطقة الجوف : طموحات ولي العهد نراها تتحقق يوماً بعد يوم وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين

جوف - عبدالعزيز الحموان:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، استطاع خلال عام تحقيق الكثير من المنجزات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز” حفظه الله “.
وقال سموه أن طموحات سمو ولي العهد نراها تتحقق يوماً بعد يوم من خلال المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها، وأخرى تم تدشينها وفي مقدمتها مشاريع نيوم والقدية والعلا العملاقة، والتي تؤكد أن سموه يسير على خطى ثابته نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة .
وأضاف سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أن زيارات سمو ولي العهد الدولية، ساهمت في ترسيخ مواقف المملكة ومكانتها بين دول العالم ، حيث تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة.
ودعا سموه الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – .