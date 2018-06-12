جوف - سكاكا :
تواد الاسرية تحتفي بشركائها الداعمين
في إطار الاحتفاء بشركائها صناع السعادة ، نظَّمت جمعية توادَّ للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف أمسية احتفائية بشركائها الداعمين معنويًّا و ماديًّا لبرامجها ، وفي مستهل الأمسية رحَّب نائب رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ / خالد بن سعود البادي بالشركاء مثمنًا لهم شراكتهم الفاعلة مع توادَّ و مقدرًا لهم كرم استجابتهم في المشاركة في هذه الأمسية . بعد ذلك اصطحب مدير عام توادَّ فضيلة الشيخ / نايف بن عبد الله المريحيل الشركاء في جولة ميدانية تعريفية بمرافق توادَّ ، ثم قُدِّم عرضٌ مرئيٌّ يبين رؤية توادَّ و رسالتها و أهدافها و خدماتها ، تلا ذلك تدشينٌ رسميٌّ لباقة الولاء « عهد » ، حيث قام مدير إدارة الموارد المالية الأستاذ / أحمد الكويكبي باستعراض المنجزات التي تحققت بفضل الله – تعالى – ثم بدعم الشركاء ، الجدير بالذكر أنَّ باقة الولاء « عهد » صادرة عن قسم خدمة الشركاء التابع لإدارة تنمية الموارد المالية ، و تأتي في إطار الشفافية مع الشركاء ، حيث تتعهد هذه الباقة بإصدار تقرير للشريك تشرح فيه دورة حياة الدعم الذي قدمه الشريك لتوادَّ ، وفي الختام قام نائب رئيس مجلس الإدارة بتكريم صناع السعادة ، حيث تمثل التكريم في إهداء الشركاء نسخًا من التقارير الخاصة بكل شريك ، مبديًا عرفانه و امتنانه للشركاء كفاء دعمهم ، و سائلًا المولى الكريم أن يجعل ما قدموه لتوادَّ في موازين أعمالهم .