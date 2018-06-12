هيئة الترفيه تطلق فعاليات ترفيهية بمدينة سكاكا خلال أيام عيد الفطر المبارك

جوف - سكاكا :
تنوعت احتفالات عيد الفطر المبارك بمدينة سكاكا، لتشمل جميع فئات المجتمع وشرائحه، حيث تقيم الهيئة العامة للترفيه في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، فعالية متنوعه تبدأها في العرضة السعودية بعد صلاة العيد مباشرة في حديقة النخيل .
كما تقيم هيئة الترفيه “كرنفال العائلة” لمدة 3 أيام خلال الفترة من يوم الجمعة 1 شوال حتى يوم الأحد 3 شوال 1439هـ في منتزه جنوب قارا بمدينة سكاكا.
وتهدف الهيئة من هذا الكرنفال إلى توفير أنشطة مختلفة وفعاليات ترفيهية وثقافية واجتماعية لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين في المنطقة، كما يشتمل على عروض فنيه حيه مباشرة .
ودعت الهيئة الجميع للحضور والاستمتاع بهذه الفعالية خلال أيام العيد؛ حيث حرصت على أن تكون الفعالية جاذبة وشاملة للعائلات وجميع الفئات والأذواق؛ لتسهم في إثراء العيد والاحتفال بأيامه.