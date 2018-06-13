امين منطقة الجوف يشارك عمال النظافة الافطار

جوف - سكاكا :
تشجيعاً للمشاركة المجتمعية شاركت أمانة منطقة الجوف فريق جود التطوعي النسائي فِي بادرة اجتماعية إنسانية لإفطار الصائم لعمال النظافة بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف.
وشارك سعادة أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي ، وسعادة وكيل الأمين للخدمات ومدير عام النظافة ، الإفطار الرمضاني الجماعي مع عمالة النظافة ، الذي إقامة فريق جود التطوعي النسائي بمدينة سكاكا بمنتزه الخزامي ، تقديراً لجهودهم على العمل ؛ لما لهم من دور مهم في خدمة المجتمع المحلي .
وسلم فريق الأمانة خلال حفل الافطار الرمضاني شهادة شكر وتقدير ومشاركة رمزية ببطاقة اتصال لمعايدة ذويهم.
كما قدم المهندس الغامدي شكره وتقديره لفريق الجود التطوعي النسائي على تنظيمها هذة المبادرة الانسانية الاجتماعية .