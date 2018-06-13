اللواء العطية: ولي العهد رسم ملامح سياسية واقتصادية وتنموية للمملكة

جوف - سكاكا :
اعرب اللواء المتقاعد ذوقان بن معاشي العطية بأن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور عام على تولي ولي العهد سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ،ونجدد الولاء
والبيعه على السمع والطاعة كما ان النقلة النوعية التي شهدها وطننا في هذا العام بالتزامن مع رؤية المملكة 2030 رسمت ملامح السعودية في المستقبل اقتصاديا وتنمويا وحضاريا. وسياسياً ، كما ان الإنجازات التي تمت منذ تولي ولي العهد في جميع المجالات ستعود بالنفع للوطن وابناءه..
في ظل قيادة وتوجيه مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله
واسأل الله ان يديم على وطننا نعمة الامن والامان ويحفظ بلادنا من كل مكروه .