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فريق الجود التطوعي يقيم وجبة إفطار لـ 400 عامل نظافة بسكاكا

الأقسام :

اخبار منطقة الجوف

2018/06/13

2018/06/13


حضرها أمين منطقة الجوف

فريق الجود التطوعي يقيم وجبة إفطار لـ 400 عامل نظافة بسكاكا



جوف - سكاكا :


 

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