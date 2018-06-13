جوف - سكاكا :
في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة أقام ” فريق الجود التطوعي” وجبة الإفطار بإشراف قائدة الفريق بتول الرويلي لعمال النظافة في مدينة سكاكا التابعين لأمانة المنطقة التي حضرها أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي .
وقالت المتحدثة الإعلامية للفريق منار الرويلي أن هذه الفئة تعتبرعزيزة على قلوبنا لما لها من دور كبير في المحافظة على البيئة والنظافة العامة، حيث تمت إقامة وجبة الإفطار لـ 400 عامل نظافة .
واضافت الرويلي أن الفريق ولله الحمد كرس جهده للأعمال التطوعية وخاصة تلك الجهات التي لها دور بارز في خدمة المجتمع والجهات الإنسانية والخيرية، حيث قدم الفريق خلال شهر رمضان المبارك عدد من وجبات الإفطار لمنسوبي بعض الجهات .
وأعربت الرويلي عن شكرها لكل أعضاء الفريق، على دعمهن مادياً ومعنوياً، حيث أنه يعمل تحت مضلة لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية بسكاكا، مؤكدة عزم الفريق مواصلة جهوده التطوعية بقيادة قائدة الفريق والعضوات المنتسبات له .