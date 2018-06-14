تشغيل مشروع نقل فائض مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة القريات للموقع الجديد

الجوف -عبدالعزيز الحموان:
بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تم تشغيل مشروع تنفيذ محطة الضخ وخط الطرد لمياه الفائض النهائي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة القريات .
وقال المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف الأستاذ فراس بن سالم المفرّح ، أنه في هذا اليوم الأربعاء بتاريخ ٢٨-٠٩-١٤٣٩هـ وبفضل من الله ثم الدعم اللا محدود الذي تحظى به المنطقة من لدن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تم تنفيذ وتشغيل محطة الضخ وخط الطرد لمياه الفائض النهائي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة القريات بقيمة اجمالية تقدر ٣٨.٨٢٣.٥٧٥ريال . وذلك حرصاً من الإدارة منذ تأسيسها وإسناد مهام تشغيل المحطة الحاليه بموقعة الحالي المنفذ سابقاً وبتوجيه ودعم من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية بقطاع المياه وبمتابعة حثيثة من جهات الاشراف بالإدارة تم وبحمد الله الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله والذي ينقل المياه المعالجة الناتجة من محطة الصرف الصحي من موقع البحيرة الحالي الى موقع حوض الفائض النهائي والذي تم تحديده واختياره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ليكون بعيداً عن الاحياء السكنية لأهالي محافظة القريات حيث يبعد مسافة ٢٤ كم تقريباً عن التجمعات السكانية ويهدف هذا المشروع إلي رفع الضرر والأصحاح البيئي للمحافظة
وأكد “المفرّح” أن هذا المشروع يأتي كأحد انجازات قطاع توزيع المياه بالمملكة لرفع مستوى كفاءة المشاريع و الذي يسعى دوماً إلى توفير أفضل الخدمات لعملائه وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية لتطوير خدمات المياه بمنطقة الجوف ، والتي تهدف من خلالها وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تحقيق تطلعات المواطنين ، وذلك نظراً لما أولته حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وبمتابعة متواصلة من أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ، ونائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزير بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز حفظهم الله