أمير الجوف يتقدم المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك

جوف - عبدالعزيز الحموان:
أدى جموع المصلين في منطقة الجوف صلاة عيد الفطر المبارك يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا .
وأم المصلين إمام وخطيب الجامع الشيخ هشام بن دخيل الربيع، الذي أوصى في خطبته المسلمين بتقوى الله عز وجل والعمل على طاعته والبعد عن نواهيه ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى وشكره في السراء والضراء ، سائلا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأعمالهم .
وقال : لا ننسى زرع بهجة العيد في بيوتِ الفقراء والمساكين، وأن نطل إطلالة الرحماء على الأيتام والأرامل والصغار والمرضى ودور المسنين فكل من ھؤلاء له حق كبير، وكذا المجاھدين الصادقين المرابطين على ثغور المسلمين وعلى حدود بلادنا فحق علينا لھم دعوة صادقة بأن ينصرھم الله ويحفظھم ويثبت اقدامهم ويسدد رميهم .
وأقيمت صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف محافظات ومراكز منطقة الجوف.