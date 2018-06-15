دشن خدمة إصدار قرارات الهيئة الطبية وإصدار أوامر الإركاب إلكترونياً.

جوف - عبدالعزيز الحموان:
قام صاحب السمو الملكي بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بزيارة معايدة للمرضى المنومين على الأسرة البيضاء في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا، حيث هنأهم سموه بعيد الفطر المبارك، وقدم لهم باقات الورد والهدايا العينية بهذه المناسبة, داعياً الله أن يمنّ عليهم بالصحة والعافية .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله المستشفى مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن الشهراني، ومدير المستشفى الأخصائي ضيف الله الشراري وعدد من قيادات المستشفى.
من جانبهم عبر المرضى المنومين بالمستشفى عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على هذه الزيارة، سائلين المولى القدير أن يحفظ سموه من كل مكروه .
وفي نفس السياق دشن أمير منطقة الجوف خدمة إصدار قرارات الهيئة الطبية بصحة الجوف وكذلك إصدار أوامر الإركاب إلكترونياً.
ووفقا لهذه الخدمة يستطيع طالبها وعبر الموقع الرسمي لصحة الجوف إصدار قرار الهيئة الطبية أو تجديد القرار السابق وإصدار أوامر الإركاب مع خيارات الحجز المتقدمة على الرحلات الجوية المتاحة للمرضى ومرافقيهم في خدمة تعد الأولى من نوعها على مستوى المناطق الصحية في المملكة بشكلها الجديد وتعدد الخيارات لمتلقي الخدمة.
وقد أشاد أمير منطقة الجوف بالجهود المميزة والمتتالية التي تقوم بها صحة الجوف على كافة الأصعدة فيما يخدم المريض ويحسن مستوى الأداء موكداً سموه على الدور الكبير الذي يقوم به وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة لدعم الخدمات الصحية بالمنطقة.