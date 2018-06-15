أمير الجوف استقبل المواطنين المهنئين بعيد الفطر المبارك

جوف - عبدالعزيز الحموان:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا اليوم ، جموعاً من المواطنين وأعيان وشيوخ القبائل وعمد الأحياء وأعضاء مجلس المنطقة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك .
كما استقبل سموه رؤساء المحاكم وعدداً من القضاة.
واستقبل سمو أمير منطقة الجوف كبار ضباط الأمن العام وقادة القطاعات العسكرية ومدراء الإدارات الحكومية في المنطقة وبادلهم السلام والتهنئته بعيد الفطر المبارك ، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.
حضر الإستقبال وكلاء الإمارة .
بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.