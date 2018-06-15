برعاية وتشريف أمير المنطقة

جوف - عبدالعزيز الحموان:
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أكملت أمانة الحوف استعداداتها المكثفة لإقامة احتفالات عيد الفطر المبارك هذا العام بعد صلاة العشاء من مساء اليوم الجمعة في مركز الامير عبدالاله الحضاري حيث جهز الموقع بكافة متطلباته.
وتعايد أمانة منطقة الجوف أبناء المنطقة وزوارها بباقة من الفعاليات الترفيهية والتراثية والرياضية والفنية والمسرحية، التي يزدان بها برنامج احتفالات الأمانة بعيد الفطر المبارك هذا العام وتغطي جميع أحياء مدينة سكاكا وتجمع كل أفراد العائلة للاستمتاع بفرحة العيد، بالإضافة إلى باقات من الأنشطة الخاصة بالنساء والأطفال .
وحرصت الأمانة على تجهيز وتهيئة المواقع التي تحتضن فعاليات الاحتفال بالعيد بكل ما يلزم من الخدمات والتجهيزات والمرافق، إلى جانب حرصها على تنوع الفعاليات الاحتفالية وتخصيص جانب كثير منها للشباب بما يتناسب مع اهتماماتهم وميولهم ويعزز مشاركتهم في الأنشطة الاحتفالية طوال أيام العيد، حيث أولت الأمانة في برنامج العيد هذا العام عناية كبيرة لمشاركة ” اصحاب الهمم” في التعبير عن فرحتهم بالعيد من خلال عدد كبير من الفعاليات بإشراف نخبة من المختصين في رعايتهم.
وتنطلق فعاليات مدينة سكاكا في اول يوم من عيد الفطر من مركز الامير عبدالاله الحضاري بالحفل المقام بهذة المناسبة بتشريف وحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وستنطلق الفعاليات بعدة فقرات مميزة ، وتستمر الفعاليات في ثاني وثالث ايام العيد بمنتزه جنوب قارا وسط حزمة من الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة والمشوقة والتي تلبي احتياجات كافة أفراد الأسرة ، والتي تسعى امانة المنطقة من خلال هذه الفعاليات لتقديم كل ما يسهم في خلق الفرح وصناعة البهجة بالعيد والوصول إلى السكان لإمتاعهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، من خلال تقديم العروض الترفيهية والفنية الشيقة ، بالاضافة لمشاهدة مباريات كاس العالم في الحدائق والمتنزهات .