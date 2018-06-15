دعم هيئة الرياضة منطقة الجوف بشاشات عملاقة لمتابعة كأس العالم

جوف - سكاكا :
بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة الجوف ، دعمت الهيئة العامة للرياضة منطقة الجوف ب 4 شاشات تلفزيونية عملاقة لمشاهدة مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 في منتزهات وحدائق منطقة الجوف .
وقال أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي أن ما تلقاه أمانة المنطقة من دعم أمير منطقة الجوف وحرص ومتابعة معالي وزير الشئون البلدية والقروية ، ومعالي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة الرياضة .
كان ابرزها دعم الهيئة العامة للرياضة منطقة الجوف بأربع شاشات عملاقة بالاضافة الى الشاشات الموجودة التي وضعتها الامانة بمنطقة الجوف وعددها 22 شاشة موزعة على جميع محافظات ومراكز المنطقة .
وأضاف انه سيتم إضافتها وتوزيعها بعدة مواقع حيوية لمتابعة مباريات كأس العالم 2018 الحدث الرياضي الأكبر والأبرز، والتي تتزامن هذا العام مع احتفالات عيد الفطر المبارك، ما يضفي مزيداً من التشويق ومتعة المشاهدة وسط أجواء حماسية وتشجيعية من الحضور ، واكد المهندس الغامدي دعم المنتخب الوطني في مشواره المونديالي، بالإضافة إلى توفير وتهيئة منصات متكاملة؛ تستطيع من خلالها الأسر والأفراد متابعة أحداث مباريات كأس العالم، والاستمتاع بالأجواء والبرامج المصاحبة لها .