أمير الجوف يرعى حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك

جوف - عبدالعزيز الحموان:
رعى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك والذي تقيمه أمانة منطقة الجوف وذلك بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا .
وفور وصول سموه مقر الحفل عُزف السلام الملكي ، ثم بدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم القى أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي كلمة رحب فيها براعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، مقدماً التهنئة للجميع بهذه المناسبة السعيدة ، داعياً الله القبول من الجميع صالح الأعمال .
وأضاف المهندس، لقد قامت الأمانة وبمشاركة عدداً من الجهات بإعداد برامج وأنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية متعددة في جميع المتنزهات والساحات والميادين فرحة بعيد الفطر ، فالمملكة تعيش نهظة واسعة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله -.
بعد ذلك القى الشاعر عبدالرحمن المرخان قصيدة بهذه المناسبة ، ثم شاهد الجميع مشهد حواري بعنوان ” العزم والحزم والأمن والأمان ” ، تبعه عرض مرئي اشتمل على مقتطفات من كلمات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – ، ثم انطلق أوبريت بعنوان ” أنتم الخير في كل عام ” .
بعد ذلك شاهد سموه الدحه من الفلكلور الشعبي ، ثم مشهد حواري للمحافظة على الهوية العربية الاسلامية والتراث والثقافة ، ثم أنطلقت العرضة السعودية .
بعدها صافح الأمير بدر بن سلطان أعضاء فريق نادي الجوف للاحتياجات الخاصة يتقدمهم رئيس النادي عبدالله بن مصلح المريح .
حضر الحفل وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ومديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين .