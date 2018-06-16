أمير الجوف يقوم بزيارة معايدة لرئيس محكمة الاستئناف

جوف - عبدالعزيز الحموان:
قام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بزيارة لرئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف الشيخ زياد بن محمد السعدون بمنزله بمدينة سكاكا ، حيث قدم سموه خلالها التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ودعا الأمير بدر بن سلطان الله جل وعلى ان يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال ، وان يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والبركات، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – .
وأعرب الشيخ السعدون عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على هذه الزيارة التي هي ديدن قيادتنا الرشيدة – حفظهم الله -.