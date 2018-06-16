أمير الجوف يدشن منتزه الإمير عبدالإله الوطني بسكاكا

جوف - عبدالعزيز الحموان:
دشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم منتزة الأمير عبدالإله الوطني في ضاحية قارا بمدينة سكاكا .
وفور وصول سموه المنتزة قص شريط الافتتاح إيذانا بافتتاحه وانطلاق فعالياته ، واستمع الأمير بدر بن سلطان من أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي عن شرحا عما يضمه المنتزه والذي أقيم على مساحة مليون وستمائة الف متر مربع، ويضم مركز دائم لأنشطة هيئة الترفية وممر مشاه بطول كيلو وستمائة متر ، وممر للعوائل بعرض 15 متر وألعاب متنوعة للأطفال وملعب لذوي الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة وملاعب لكرة القدم والسلة والطائرة للعزاب وأخرى للعوائل مجهزة بالمواقف الخاصة بكل منهم ، بالإضافة إلى تخصيص منطقة للرياضات الرملية .
ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالجهود التي تبذلها أمانة المنطقة بتوفير أماكن للتنزه على مستوى عال تخدم الجنسين مع توفير الخدمات فيها .
من جهته أعرب أمين منطق الجوف المهندس الغامدي عن شكره لسمو أمير المنطقة على تدشينه هذا المنتزة والذي صمم على مستوى متقدم لفتح نافذة جديدة للتنزه لأهالي المنطقة ، كما قدم شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف ال الشيخ على دعمه المتواصل لمشاريع المنطقة