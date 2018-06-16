متبرع يقطع 900 كم لإنقاذ حياة طفل

عبدالرحمن البراهيم - جوف - سكاكا :
لبى مواطن من أهالي منطقة الجوف نداء استغاثة أطلقته عائلة طفل يبلغ من العمر 7 أشهر، طلبا للتبرع بالكبد لإنقاذ حياته من نقص إفرازات القنوات المرارية على الكبد.
وكان المواطن عبدالمجيد حواس الحواس «31 عاما» قد تجاوب مع ما نشرته إحدى الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لإنقاذ حياة الطفل سند فهد العنزي، والذي تسكن عائلته في محافظة المجمعة بالرياض، قاطعا مسافة تتجاوز 900 كم عن طريق البر من مدينة سكاكا للتبرع بجزء من كبده للطفل.
وروى الحواس تفاصيل التبرع، وأفاد أنه تابع ما نشر عن حالة الرضيع، وتواصل مع المنسق الطبي للحالة والذي طلبه لمراجعة مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء الفحوصات.
وأضاف «أجريت لي عدة فحوصات خلال 4 أشهر ماضية، تم بعدها تأكيد المطابقة مع الطفل، وتم تحديد إجراء العملية التي تمت الأربعاء الماضي لاستئصال جزء من الكبد، بعدها أجريت عملية الزراعة للطفل».
من جانبهم، نادى عدد من المتبرعين بضرورة تسهيل إجراءات التبرع، والتي تمتد بعضها على مدى أشهر، داعين في الوقت ذاته لالتماس حاجة المرضى والتيسير على المتبرعين، حيث تتراوح الفترة التي يقضيها المتبرع بين الفحوصات الطبية والإجراءات اللازمة لمدة تصل في معظمها إلى قرابة 4 أشهر.