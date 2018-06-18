حماية القريات تقيم حفل معايدة لنزيلاته

جوف - سكاكا :
اقام فريق الحماية الاجتماعية القسم النسائي حفل معايدة لنزيلات مركز ملاذ للحماية الاجتماعية بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث شمل على عدة فقرات ترفيهية واجتماعية وتوزيع للهدايا ، من جانبه ذكرت مديره المركز بالإنابة جزعه بركات العازمي ان مثل هذا الاحتفال يساعد على تعزيز الالفه والمحبة بين النزيلات وموظفات المركز ويدخل البهجة والسرور في نفوسهن ، و ذكرت الأخصائية زينب جعفر الرشيد أن هذه الفعاليات تساعد على معالجة الجانب النفسي لدى النزيلات وتساهم في تعويض الاجواء الاسرية المفقودة لديهن سأله المولى عز وجل أن يعيده على وطننا الغالي وحكومتنا الرشيدة بالمن والبركات والأمن والأمان .