ملاحظة القريات تقيم حفل معايدة للنزلاء

جوف - سكاكا :
احتفلت دار الملاحظة الاجتماعية بعيد الفطر المبارك حيث أقامت حفل معايدة لنزلائها بحضور مدير الدار بالإنابة سالم محمد الشراري ومنسوبي الدار حيث شاركوا النزلاء فرحة العيد وتهنئتهم بهذه المناسبة المباركة وتناول وجبة العشاء مع الاحداث وقد شارك الاحداث ببعض الفقرات وإلقاء القصائد والأناشيد وإظهار مواهبهم
من جهته عبر مدير الدار بالإنابة سالم محمد الشراري ومنسوبي الدار والنزلاء عن رفع اسمى ايات التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وأمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ال سعود ونائب أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن فهد بن تركي ال سعود حفظهم الله داعين الله أن يعيده عليهم وعلى بلادنا اعوامًا عديدة وسنين مديدة في ظل حكومتنا الرشيدة.