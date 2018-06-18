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مجتمع الجوف > العيد يحتفلون بزفاف “عبدالرحمن”
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2018/06/18
2018/06/18
العيد يحتفلون بزفاف “عبدالرحمن”
أحتفلت عائلة العيد بزفاف ابنها عبدالرحمن علي العيد الرويشد ، وسط حضور جمع من الأهالي والأصدقاء.
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير ..
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