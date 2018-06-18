بمشاركة الجهات الحكومية

جوف - سكاكا :
استقطبت فعاليات أمانة منطقة الجوف للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1439هـ، أهالي وزوار الجوف، حيث واصلت تقديمها لليوم الثالث وسط إقبال جماهيري كبير من أهالي المنطقة وزوارها من الموطنين والمقيمين.
وأكد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي أن رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الجوف لانطلاقة فعاليات عيد الفطر المبارك باحتفال الأهالي يؤكد حرص سموه لإظهار فرحة العيد على وجوه الجميع، ويُعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد لتجديد وتطوير البرامج بما يحقق طموحات ولاة الأمر – يحفظهم الله – ويلبي احتياجات كافة أفراد العائلة، مؤكداً أن أمانة منطقة الجوف تعمل على تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذه الاحتفالات بما يلبي طموحات المواطنين في جميع فئاتهم وشرائحهم، حيث تقيم الأمانة في المتنزهات والحدائق فعاليات للطفل والأسرة وتقديم العديد من الهدايا والجوائز المتنوعة، ومشاركة الأسر المنتجة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وفريق سما الجوف للطيران الشراعي، وفريق الجوف راي درز للدراجات النارية، والدراجات الهوائية ” دراجتي” الجوف.
وقد شهد منتزه الأمير عبدالإله الوطني بسكاكا عدد من الفعاليات، ومنها ما يتم تقديمه من عروض ومسابقات على مسرح ضخم أُعد لهذه المناسبة بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، تقدم من خلاله عروض مرئية وأوبريت للطفل وفنون شعبية فلكلورية مختلفة أدتها فرق متخصصة من مختلف مناطق المملكة.
كما تم تأمين أربع شاشات ضخمه لد بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة موزعه على مواقع احتفالات العيد لمتابعة مباريات كأس العالم 2018، بالإضافة لما يتم تقديمه من فعاليات متنوعه للطفل والأسرة في منتزه الخزامى.
ورحّب المهندس الغامدي بمقترحات وآراء المواطنين التي تسهم في تطوير الفعاليات، وتدعم خطط أمانة الرياض ورؤيتها للنهوض بمستوى الفعاليات والارتقاء بها بما يحقق رؤية المملكة وبرامجها المستدامة في هذا المجال.
هذا ونجحت أمانة منطقة الجوف في تنفيذ أكثر من (50) فعالية منوعة ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام 1439هـ ، نالت رضا واستحسان العديد من فئات أفراد الأسرة وذلك من خلال مواقع مختلفة بمنطقة الجوف
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