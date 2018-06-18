جوف - سكاكا :
اخبار منطقة الجوف > وسط حضور كثيف فنون الجوف قدمت مسرحية للاطفال
الأقسام :
2018/06/18
2018/06/18
وسط حضور كثيف فنون الجوف قدمت مسرحية للاطفال
اقامت جمعية الثقافة والفنون بالجوف مسرحية للاطفال بعنوان العلم نور وقدمها نخبة من الممثلين من منطقة الجوف باشراف الاستاذ محمد العفر وسط حضوركبير من الاطفال وعائلاتهم حيث استمتعوا بالعمل المسرحي والذي خصص للاطفال في ثالث ايام عيد الفطر المبارك
(0) (0)
المحتوى السابقالمحتوى التالي
مقالات
- المقال الاولخالد الغدير2
- “مواطن ورقيب”عقل بن مناور الضميري 4
- الرؤية السعودية .. نهج ووهجوارد بن عبدالله الهذلول
- كلما أمطرت السماء ماء، أظهرت الارض فساد من عليهاابراهيم بن حمد عبدالله السعيد1
- وحشية المتطرفينبدر بن فهد البليهد10
- ما مستقبل الصحافة؟أمجد المنيف 2
حول العالم
- الداخلية: استشهاد رقيبين إثر تعرض دوريتهما لانفجار لغم من داخل الأراضي اليمنية
2017/04/27
جوف - واس :صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الخميس الموافق 1 / 8 / 1438هـ وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع العارضة بمنطقة جازان،…
- مقتل عشرة عسكريين مصريين و15 إرهابياً في سيناء
- انتهاكات ميليشيا الحوثي للتعليم في اليمن.. والحكومة تتصدى لمحاولة تغيير المناهج
- الرئيس اليمني يشيد بالانتصارات العسكرية للجيش في جبهة نهم
خيارات القراء
- 2018/06/18وسط حضور كثيف فنون الجوف قدمت مسرحية للاطفال
- 2018/06/18أمانة الجوف تواصل احتفالات عيد الفطر المبارك بفعاليات متنوعه
- 2018/06/18العيد يحتفلون بزفاف “عبدالرحمن”
- 2018/06/18ملاحظة القريات تقيم حفل معايدة للنزلاء
- 2018/06/18حماية القريات تقيم حفل معايدة لنزيلاته
- 2018/06/16متبرع يقطع 900 كم لإنقاذ حياة طفل
- 2012/03/12ماذا تريد من معالي مدير جامعة الجوف ؟121
- 2010/08/12ماذا تريد من مدير فرع وزارة الشئون الاسلامية والأوقاف بمنطقة الجوف113
- 2011/07/19ماذا تريد من مدير عام إدارة الطرق في منطقة الجوف112
- 2009/12/01ماذا تريد من أمين أمانة منطقة الجوف ؟107
- 2011/11/15ماذا تريد من مدير الخطوط السعودية بالجوف ؟100
- 2010/11/25ماذا تريد من مدير مكتب العمل78
- فيصل ابراهيم العشيش :الدكتور السمرين يرفع شكره لامير الجوف
- عمرو رخا :الجديد في تشخيص وعلاج الربو بمركز صحي قوى الأمن بالجوف
- عمرو رخا :الجديد في تشخيص وعلاج الربو بمركز صحي قوى الأمن بالجوف
- بنت يام :الفوتوغرافية “حنان” : لم أعد من أمريكا بشهادة أعمل بها بل بشخصية أعتمد عليها
- Ahmad :فارس ساكت المهجع الرويلي
- عمرو رخا :الجديد في تشخيص وعلاج الربو بمركز صحي قوى الأمن بالجوف