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وسط حضور كثيف فنون الجوف قدمت مسرحية للاطفال

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اخبار منطقة الجوف

2018/06/18

2018/06/18


وسط حضور كثيف فنون الجوف قدمت مسرحية للاطفال



جوف - سكاكا :

اقامت جمعية الثقافة والفنون بالجوف مسرحية للاطفال بعنوان العلم نور وقدمها نخبة من الممثلين من منطقة الجوف باشراف الاستاذ محمد العفر وسط حضوركبير من الاطفال وعائلاتهم حيث استمتعوا بالعمل المسرحي والذي خصص للاطفال في ثالث ايام عيد الفطر المبارك

 

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