جوف - سكاكا :
دار الرعاية الاجتماعية بالجوف تقيم حفل معايدة للنزلاء
احتفلت دار الرعاية بالجوف بعيد الفطر المبارك وأقامت حفل المعايدة لنزلائها بحضور مدير الدار ومنسوبيها حيث شاركوا النزلاء فرحة العيد وتهنئتهم بهذه المناسبة المباركه وتناول افطار العيد.
من جهته اوضح مدير الدار انه تم وضع برنامج لنزلاء الدار خلال ايام العيد بدأ بالاحتفال داخل الدار واستقبال الزوار للمعايدة وكذلك المشاركه بحفل المنطقه بالعيد مساء اليوم الاول للعيد وعدد من البرامج الداخليه والخارجية خلال ايام العيد.
ومن جهتهم عبر نزلاء ومدير الدار ومنسوبيها عن رفع اسمى ايات التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وامير منطقة الجوف صاحب السموالملكي الامير بدر بن سلطان ال سعود حفظهم الله داعين الله أن يعيده عليهم وعلى بلادنا اعواما عديدة وامن وأمان في ظل حكومتنا الرشيدة.