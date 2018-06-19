جماعة اللاحم تقيم حفل المعايدة السنوي

جوف - سكاكا :
في حفل أسري وأخوي أقامت جماعة اللاحم من قبيلة السرحان حفل المعايدة السنوي بعيد الفطر المبارك للعام الحالي لأبنائها والذي يهدف الى زيادة الترابط والتآخي بين ابنائها وتبادل التهاني فيما بينهم قدم الحفل امجد الدهام الذي رحب بالحضور ومؤكداً ان مثل هذه اللقاءات تنمي صلة الرحم وتقوي العلاقات بين العائلة والقبيلة وتدعو الى وحدة الصف .
وافتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها عبدالرحمن فهد الزايد، ثم كلمة مجلس الإدارة واللجنة المنظمة قدّمها نيابة عنهم الأستاذ احمد عطا السويلم ، ولخّص السويلم في كلمته التوصيات والمقترحات التي تمت خلال الاجتماعات السابقة. بعد ذلك شارك صالح دهام الدهام بكلمة شكر فيها اللجنة المنظمة وجميع الحضور على حرصهم وتواجدهم في هذا المحفل السنوي ، وشارك الدكتور عبدالله السويلم بكلمة عبر فيها عن سروره وسعادته لما يحظى به هذا الإجتماع من ترابط اسري والذي استمر على مدى سنوات مثنياً على جهود اللجنة المنظمة، وأعلن السويلم عن صدور كتابه الأول الخاص بالعائلة ونشأتها ونسبها.
ومن ضمن فقرات الحفل قدم الطفل هلال سامي الحزيم مسابقة سؤال وجواب تفاعل معها الحضور حيث قدمت اللجنة جوائز عينية للفائزين ، واختتم الحفل بكلمة خلف زايد اللاحم شكر فيها اللجان المنظمة والحضور وحث الجميع على بذل المزيد من العمل وتفعيل الجوانب الإجتماعية وما تم طرحه من مقترحات وتوصيات ، وجاءت مأدبة العشاء بمشاركة الجميع والتي اعدت بهذه المناسبة ، تلا ذلك اخذ صورة جماعية للحضور .
وبدأت بعد ذلك العرضة السعودية والسامري بمشاركة الجميع ، الجدير بالذكر انه تم تحديد وتجديد اللقاء للعام القادم بأذن الله بنفس الموعد . وتم تقديم الشكر والعرفان وتجديد دعم كافة اعضاء مجلس الادارة واللجنة المنظمة وكانت عضويته على النحو التالي : احمد عطا السويلم ، مرزوق اللافي الحزيم ،عادل فالح النومان مسؤول موقع اللاحم والرسائل ومشرف التقنية ، صالح دهام الدهام ، امجد دهام الدهام ، نايف ناصر الدهام ، يحي الشميريخ ، سلطان عبدالعزيز الدهام، محمد صالح الحزيم ، فيصل فهد الدهام ، اسامه صالح الزايد .