عائلة البحيران تُقيم حفلها السنوي الخامس لتكريم أبنائها وبناتها المتفوُّقين والمتفوُّقات للعام الدراسي 1438/ 1439هـ

جوف - سكاكا :
أقام مجلس عائلة البحيران بسكاكا الجوف حفل المعايدة السنوي الخامس وتكريم أبنائه وبناته المتفوُّقين والمتفوُّقات والخرِّيجين والخرِّيجات للعام الدراسي 1438 / 1439هـ، وذلك مساء ثاني أيام عيد الفطر السعيد بقاعة ريفال للاحتفالات بسكاكا
وبُدِئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب المتفوُّق/ فارس بن مفرح البحيران، ثم كلمة رئيس مجلس العائلة ألقاها رئيس مجلس العائلة الشيخ/ مبارك بن فهيد البحيران قال فيها: يسرُّني ويُشرِّفني نيابة عن زملائي أعضاء مجلس العائلة وأصالةً عن نفسي وعلى بركة الله افتتاح الملتقى الخامس لتكريم أبنائنا وبناتنا الخرِّيجين والخرِّيجات والمتفوُّقين والمتفوُّقات في مختلف المراحل الدراسية والتخصصات العلمية وفي مقدِّمتهم الابن مفرح بن سعدون البحيران لنيله درجة الدكتوراه بتقدير (ممتاز) مع مرتبة (الشرف الأولى) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وليس أسعد من هذه المناسبة القيِّمة وهذا التجمُّع المبارك الجميل بوجودكم مشاركةً وتفاعلًا مع أبنائنا وبناتنا إلَّا فرحتنا الغامرة وفرحة مجلسكم بهذا الحصاد العلمي الذي يُبشِّر بمستقبلٍ واعدٍ وزاهر تنتظره الأسرة وصولًا لقطف ثمرات الصبر والمعاناة والانتظار.. مختتمًا حديثه بتوجيه رسالة إلى جميع أبنائنا وبناتنا بقوله: ويطيب لي وأشدِّد على الطلب إليكم جميعًا التمسُّك بالثوابت الدينية والوطنية ولاءً وانتماءً للوطن وقيادته.
تلا ذلك كلمة المتفوُّقين ألقاها نيابة عنهم الطالب المتفوُّق/ حسَّان بن يوسف البحيران، ثم ألقى ابن العائلة الشاعر الشاب/ يوسف بن حسين الشامخ البحيران قصيدة بهذه المناسبة.
بعد ذلك كرَّم سعادة رئيس المجلس الشيخ/ مبارك بن فهيد البحيران، وسعادة نائبه الأستاذ/ عيد بن عيسى البحيران الطلبة المتفوُّقين والخرِّيجين والبالغ عددهم (60) مُتفوُّقًا وخرِّيجًا.
يُذكر أَنَّ الحفل صاحبه حفلٌ مماثلٌ لبنات العائلة المتفوُّقات والخرِّيجات والبالغ عددهم (69) مُتفوُّقةً وخرِّيجةً، وذلك بحضور سعادة رئيسة اللجنة النسائية للعائلة الأستاذة/ منيرة بنت إبراهيم الخليفة.