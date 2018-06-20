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نادي الجوف ينظم الملتقي الأسري الأول لأسر اللاعبين

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اخبار منطقة الجوف

2018/06/20

2018/06/20


نادي الجوف ينظم الملتقي الأسري الأول لأسر اللاعبين



جوف - فواز الرويل :

 

ينظم نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة يوم الأربعاء 6 شوال 1439هـ ؛ الملتقي الأسري الأول و الخاص بأسر لاعبي النادي و ذلك بمقر النادي بسكاكا ، بمشاركة مركز عبد الرحمن السديري و مجلس شباب منطقة الجوف.

هذا و دعا رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح أسر اللاعبين و الأطفال الصغار من الحضور و التواجد و الاستفادة من الفعاليات و البرامج المقدمة في هذا الملتقى ، موضحًا بأنه سوف يتخلل الملتقى على عددٍ من البرامج الترفيهية و المسابقات الثقافية و الحركية إضافةً إلى الدورات المتخصصة المحاضرات التوعوية من تنفيذ عددٍ من الفرق التطوعية بالمنطقة و مشاركة فرقة همس الجوف .

و بيّن المريح بأنه سبق و أقيمت عددٍ من الملتقيات الأسرية للاعبين و أسرهم و لكن هذا الملتقى يعد هو الأول بخصوصيته النسائية ، و قدم المريح شكره و تقديره لشركاء النجاح و الفرق التطوعية على حماسهم و مشاركتهم من أجل إنجاح هذا الملتقى .


 

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